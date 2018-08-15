В Тюменской области шестилетний мальчик погиб на пастбище от удара молнии

15.08.2018 09:45 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин

11:45 Екб





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В Тюменской области шестилетний мальчик погиб на пастбище от удара молнии