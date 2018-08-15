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"Зенит" и "Урал" будет судить арбитр из Ижевска
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Зенит - Урал, Павлюченко, Еськов (2017) | Фото: Анатолий Медведь/РГ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура чемпионата России по футболу, в том числе и на встречу "Зенита" и "Урала".

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, главным судьей будет Станислав Васильев из Ижевска, его ассистентами - Дмитрий Чельцов и Николай Еремин из Москвы. Резервным судьей назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, инспектором - Алексей Спирин из Москвы.

Матч "Зенит" - "Урал" пройдет в Петербурге в воскресенье, 19 августа.

Напомним, встреча этих команд в апреле прошлого года завершилась громким скандалом: московский арбитр Алексей Еськов удалил сразу троих игроков "Урала". В результате клуб из Екатеринбурга уступил со счетом 0:2, пропустив два мяча в самом конце игры. По итогам матча Еськов получил оценку "неудовлетворительно".

Позже арбитра на какое-то время отстраняли от судейства, но потом снова стали назначать на матчи, в том числе и с участием "Урала".

Зенит - Урал, Емельянов, Дзюба, стычка, Еськов(2017)|Фото: sports.ru

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15.08.2018 09:43 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
11:43 Екб

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"Зенит" и "Урал" будет судить арбитр из Ижевска
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