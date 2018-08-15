Число жертв обрушения моста в Генуе составляет 35 человек, - премьер Италии

Число жертв обрушения автомобильного моста близ Генуи составило 35 человек, а не 38, как заявляют журналисты. Об этом сообщил глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает ТАСС.

Напомним, трагедия произошла вчера. Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

По данным телеканала Rai News 24, 15 пострадавших доставлены в больницы, 9 из них находятся в тяжелом состоянии. Около 10 человек числятся пропавшими без вести.

По обрушившемуся мосту проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80).

Ранее местные СМИ сообщали о 35 жертвах произошедшего и 14 пострадавших.