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Валюта не сменила курс на отпуск С сегодняшнего дня международные системы бронирования пересчитали цены на авиабилеты за границу из-за изменения курса евро по отношению к рублю. В туротрасли прогнозируют, что курсовые изменения отразятся и на стоимости путевок, однако начало более дешевого "бархатного сезона" сгладит негативный эффект скачков валюты для путешественников.
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
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Леонид Шалимов: Разговоры про отставание в высоких технологиях – от лукавого Леонид Шалимов – генеральный директор НПО Автоматики в 1997-2016 гг., член-корреспондент Академии инженерных наук им. Прохорова, специалист в области создания систем управления ракетных комплексов и космических аппаратов оценил в интервью Накануне.RU потенциал развития высоких технологий и сферы промышленной электроники в частности.
15.08.2018
экономика ;
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Новости
15.08.2018 09:26 Мск (11:26 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
Медведев подписал концессиию по Северному широтному ходу
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железная дорога, Северный широтный ход (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал концессию по строительству Северного широтного хода. Документ опубликован на сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.
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Соглашение о строительстве линии Обская – Салехард – Надым будет подписано с ООО "СШХ" ("Северный широтный ход"). Полномочия концедента от имени Российской Федерации осуществляет Росжелдор.

После подписания концессии соглашения о взаимодействии будут заключены с другими участниками проекта - РЖД, "Газпромом" и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Газпром" обеспечит финансирование, проектирование, реконструкцию и ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Надым - Пангоды, после чего линия будет предоставлена а аренду концессионеру. РЖД берет на себя обязательства по реконструкции ж/д линии Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги Северной железной дороги, включая реконструкцию станции Обская и железнодорожной линии Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево СвЖД.

железная дорога, Северный широтный ход(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Правительство ЯНАО передает РФ документацию на строительство мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда и ж/д части надымского моста. Также в рамках соглашения ямальские власти обязуются ввести в эксплуатацию автодорожной части совмещенного мостового перехода через реку Обь не позднее первого квартала 2023 г. Напомним, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, бывший глава Минтранса Максим Соколов и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров положили начало строительству моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги в мае 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, объект разгрузит Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив осуществить перевозку новых видов грузов. Железная дорога открывает путь к новым, ранее труднодоступным месторождениям, сокращает протяженность доставки грузов, через порт Сабетта.

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15.08.2018 09:26 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:26 Екб

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Медведев подписал концессиию по Северному широтному ходу
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