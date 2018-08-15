Медведев подписал концессиию по Северному широтному ходу

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал концессию по строительству Северного широтного хода. Документ опубликован на сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

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Соглашение о строительстве линии Обская – Салехард – Надым будет подписано с ООО "СШХ" ("Северный широтный ход"). Полномочия концедента от имени Российской Федерации осуществляет Росжелдор.

После подписания концессии соглашения о взаимодействии будут заключены с другими участниками проекта - РЖД, "Газпромом" и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Газпром" обеспечит финансирование, проектирование, реконструкцию и ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Надым - Пангоды, после чего линия будет предоставлена а аренду концессионеру. РЖД берет на себя обязательства по реконструкции ж/д линии Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги Северной железной дороги, включая реконструкцию станции Обская и железнодорожной линии Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево СвЖД.

Правительство ЯНАО передает РФ документацию на строительство мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда и ж/д части надымского моста. Также в рамках соглашения ямальские власти обязуются ввести в эксплуатацию автодорожной части совмещенного мостового перехода через реку Обь не позднее первого квартала 2023 г. Напомним, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, бывший глава Минтранса Максим Соколов и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров положили начало строительству моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги в мае 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, объект разгрузит Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив осуществить перевозку новых видов грузов. Железная дорога открывает путь к новым, ранее труднодоступным месторождениям, сокращает протяженность доставки грузов, через порт Сабетта.