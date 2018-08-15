На Ямале испытали первый российский локомотив, работающий на сжиженном природном газе

На Ямале прошли успешные испытания первого российского локомотива, работающего на сжиженном природном газе (СПГ). Газотурбовоз ГТ1h-002 совершил две экспериментальные поездки в составе грузового поезда повышенной массы и длинны на участке Сургут – Лимбей – Коротчаево длиной 636 км, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.

Поездка подтвердила правильность расчётов расположения точек заправки и экипировки газомоторных локомотивов на севере Уральского региона и определение нормы массы грузовых поездов для газотурбовозов на этом участке. Локомотивы могут возить поезда массой до 7 тыс. т без дозаправки.

Первая поездка состоялась 21 – 25 июля. Во время второй, 29-30 июля, поезд проследовал по участку Лимбей – Сургут дляиной 532 км с грузовым составом весом 9 тыс. т. Перевозка возможна без дозаправки. Топлива на обе поездки хватило с запасом. "РЖД" к 2023 г. планируют увеличить парк таких локомотивов до 22 единиц. В перспективе газотурбовозы будут перевозить грузы по Северному широтному ходу.