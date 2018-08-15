На Среднем Урале суд закрыл цех по производству полуфабрикатов, в котором нашли насекомых

На Среднем Урале после проверки Роспотребнадзора приостановили работу цеха по производству мясных и овощных полуфабрикатов. Такое решение принял суд.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет об ИП Перминова (Нижнетуринский район, п. Сигнальный, ул. Набережная, 22А). На цех поступила жалоба, после чего была организована внеплановая проверка.

В результате установлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

"В цехе по производству мясных и овощных полуфабрикатов нарушаются требования к водоснабжению предприятия и внутренней отделке производственных помещений. Допущены до работы сотрудники без личных медицинских книжек и специальной одежды. Нарушаются требования по проведению текущей и генеральной уборки, к проведению мойки кухонной посуды и оборотной тары, к условиям хранения сырья. А в производственных помещениях обнаружены насекомые", - перечислили нарушения в надзорном ведомстве.

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол о временном запрете деятельности, который направлен в Нижнетуринский городской суд. Тот, в свою очередь, вынес постановление о приостановлении деятельности цеха на 60 суток.