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Леонид Шалимов: Разговоры про отставание в высоких технологиях – от лукавого Леонид Шалимов – генеральный директор НПО Автоматики в 1997-2016 гг., член-корреспондент Академии инженерных наук им. Прохорова, специалист в области создания систем управления ракетных комплексов и космических аппаратов оценил в интервью Накануне.RU потенциал развития высоких технологий и сферы промышленной электроники в частности.
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Новости
15.08.2018 09:11 Мск (11:11 Екб)
политика | Челябинская область
Экс-мэр Златоуста претендует на пост главы Миасса
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мигашкин дмитрий петрович глава муниципального образования город златоуст (2004) | Фото: Накануне.ru

Бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин подал пакет документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Миасса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов.
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Мигашкин руководил Златоустом с 2004 по 2009 год.

Напомним, ранее документы подал исполняющий обязанности главы города Григорий Тонких.

3 августа депутаты Миасса объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Документы от претендентов будут принимать до 20 августа, сам конкурс пройдет 26 сентября.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 5 июля депутаты сорвали выборы главы города. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов: 12 бюллетеней оказались испорчены, девять депутатов отдали голоса за Анатолия Лобко, двое - за Данилу Михеева. Для избрания кандидату нужно было набрать 14 голосов.

Должность главы города стала вакантной после отставки Геннадия Васькова. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Васьков заключен под стражу.

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15.08.2018 09:11 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
11:11 Екб

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Экс-мэр Златоуста претендует на пост главы Миасса
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