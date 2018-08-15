В "Газпромнефть-Ямале" выбрали лучших специалистов

Очередной конкурс на звание "Лучший по профессии" прошел на Новопортовском месторождении. В девяти номинациях соревновались более 100 сотрудников "Газпромнефть-Ямала". Как сообщили Накануне.RU на предприятии, на каждом этапе конкурсная комиссия оценивала знания и соблюдение норм и правил производственной и экологической безопасности, качество выполняемых работ, применение рациональных и безопасных приемов и методов.

По итогам теоретического и практического этапов определили победителей среди операторов по добыче нефти и газа, машинистов технологических насосов, лаборантов химического анализа, операторов товарных, машинистов технологических компрессоров, слесарей-ремонтников, линейных трубопроводчиков, электрогазосварщиков, операторов обессоливающей и обезвоживающей установок. Всем победителям и призерам вручены дипломы и ценные призы.

Ежегодный конкурс стимулирует работников нефтедобывающего предприятия совершенствовать свое мастерство и включаться в работу по повышению технологичности производства. Компания, в свою очередь, создает условия для профессионального роста, уделяя внимание внедрению инновационных технологий и методов работы, обучению и развитию персонала. Как отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну, участие в конкурсе дает возможность каждому продемонстрировать умения и знания, а также реализовать свои профессиональные амбиции. "Стремление к большему, упорство в достижении высоких результатов – важная составляющая для работы в суровых непредсказуемых условиях Арктики", – подчеркнул он.

Победители конкурса, состоявшегося на Новопортовском месторождении, отстаивают честь предприятия на профессиональных состязаниях среди сотрудников добычных подразделений "Газпром нефти", которые проходят 15–16 августа в Ноябрьске.