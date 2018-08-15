УрФУ впервые попал в рейтинг мировых университетов

Уральский федеральный университет впервые вошел в Академический рейтинг вузов мира (The Academic Ranking of World Universities, ARWU). УрФУ занял место в группе 701-800, а также 5-6 строчку среди российских вузов. Всего рейтинг оценил тысячу университетов.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, войти в Шанхайский рейтинг университету помогла работа в международных исследовательских коллаборациях и высокая публикационная активность.

Согласно рейтингу, в топ-500 вошли такие российские вузы, как Московский государственный университет имени Ломоносова (86 место), Санкт-Петербургский государственный университет (место с 301 по 400), Московский физико-технический институт и Новосибирский государственный университет (места с 401 по 500).

Отметим, что Академический рейтинг университетов мира составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун. Первоначальной целью этого рейтинга было желание выяснить разрыв между китайскими университетами и университетами мирового класса, в частности, с точки зрения академической и научно-исследовательской деятельности.

Рейтинг включает в себя основные высшие учебные заведения, ранжируемые в соответствии с формулой, которая учитывает статьи, опубликованные в журналах Nature или Science, индексы цитирования для естественных и гуманитарных наук Института научной информации ScienceCitation Index и Social Sciences Citation Index, а также индексы ведущих журналов Arts and Humanities Citation Index.