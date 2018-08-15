Горячая линия по качеству школьных товаров начнет работать 16 августа

С 16 августа начнет работу горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Тематическое консультирование по телефону, а также на личных приемах в управлениях Роспотребнадзора во всех регионах страны продлится до 4 сентября.

Отмечается, что чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров.

Напомним, ранее Роскачество отчиталось о проверке школьной формы. Ведомство выявило нарушения в 60% образцов в ходе проверки брюк. Были проверены 62 пары стоимостью от 500 до 3890 рублей.

Брюки только шести марок ("Лидер Торг", "Одежда", "Смена", "Старт", Olmi и "Наша форма") соответствовали всем нормам по качеству и безопасности.

В ведомстве дали совет родителям, как выбирать качественные изделия.