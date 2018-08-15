В Китае заинтересовались дальневосточной землёй для выращивания сои

В Китае заинтересовались возможностью арендовать землю на Дальнем Востоке. Гонконгское издание South China Morning Post сообщает, что экспорт соевых бобов в КНР из США может сократиться из-за торговой войны, начавшейся между двумя странами. Поэтому предложение директора инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Виктора Дубровского о предоставлении в аренду иностранным фермерам миллиона гектаров на Дальнем Востоке было воспринято в с энтузиазмом сразу несколькими китайскими компаниями.

Введя пошлину в 25% на импорт американской сои, Пекин серьёзно сокращает закупки в США. Параллельно с этим в июле 2017 - мае 2018 гг. Китай закупил рекордные 850 тысяч тонн соевых бобов в России. Министерство сельского хозяйства КНР старается увеличить посевы сои внутри страны, но этих усилий недостаточно для того чтобы покрыть расходы от потери импорта из Соединённых Штатов.

Отмечается, что наилучшие земли в Дальневосточном федеральном округе будут использоваться российскими аграриями, а иностранцам будут сдаваться земли худшего качества, либо расположенные в отдалённых районах.

При всей экономической привлекательности такого сотрудничества стоит отметить, что сдача земель китайским арендаторам зачастую воспринимается жителями региона болезненно. Так например, летом 2015 г. серия протестов, связанных с этой проблемой прошла в Забайкалье.