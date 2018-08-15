ХК "Автомобилист" встретится с екатеринбургскими болельщиками в День города

В ближайшую субботу, 18 августа, в Екатеринбурге состоится традиционная автограф-сессия с игроками хоккейного клуба "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, все желающие смогут сфотографироваться и взять автографы у Найджела Доуса, Дэна Секстона, Стефана Да Косты, Ефима Гуркина, Георгия Белоусова, Михаила Мамкина, Ивана Вишневского и Вячеслава Литовченко. Также во время мероприятия можно будет приобрести абонементы на сезон и фирменную атрибутику клуба, а всех гостей ждут конкурсы и призы.

Мероприятие пройдет в КРК "Уралец". Начало в 13.30.

Напомним, в эту субботу в Екатеринбурге пройдет День города.

Как сообщало Накануне.RU, ранее новички "Автомобилиста" выбрали себе игровые номера на будущий сезон.