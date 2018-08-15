В Челябинске задержан вице-президент Федерации кикбоксинга России по обвинению в хищении более миллиона рублей

В Челябинске задержан бывший тренер одной из детско-юношеских школ города. Ему предъявлено обвинение в хищении более 1 млн рублей. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчину задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка.

По версии следствия, обвиняемый получил от областного казенного учреждения "Центр спортивной подготовки Челябинской области" 1 млн 93 тыс. 600 рублей для финансирования спортивных мероприятий. В дальнейшем он предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании указанных средств с приложением заведомо ложных ведомостей и чеков по обеспечению спортсменов проживанием и питанием.

Ему предъявлено обвинение в присвоении или растрате. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержанным является первый вице-президент Федерации кикбоксинга России Фаригат Касымов.