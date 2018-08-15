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от издателя  |  комментариев: 2


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15.08.2018
общество ;
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Новости
15.08.2018 08:28 Мск (10:28 Екб)
общество | Курганская область
Прокуратура Зауралья проведет "горячую линию" по вопросам капитального ремонта
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капитальный ремонт (2016) | Фото:Накануне.RU

20 августа с 10.00 до 12.00 прокуратура Курганской области проведет "горячую линию" с населением по вопросам капитального ремонта.
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Надзорное ведомство сделает это совместно с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов и департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Зауралья.

Свои вопросы можно будет задать, позвонив по номеру 8 (3522) 46-59-00.

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15.08.2018 08:28 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
10:28 Екб

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Прокуратура Зауралья проведет "горячую линию" по вопросам капитального ремонта
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