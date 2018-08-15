Прокуратура Зауралья проведет "горячую линию" по вопросам капитального ремонта

20 августа с 10.00 до 12.00 прокуратура Курганской области проведет "горячую линию" с населением по вопросам капитального ремонта.

Надзорное ведомство сделает это совместно с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов и департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Зауралья.

Свои вопросы можно будет задать, позвонив по номеру 8 (3522) 46-59-00.