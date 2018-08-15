France 2 оправдался за сюжет про Путина, который "охотится" на тигров в Сибири

Французский телеканал France 2 признал ошибку, допущенную в сюжете про Владимира Путина, который "охотится" на тигров в Сибири.

В эфире 10 августа телеканал представил фотографии российского лидера, где он в окружении нескольких человек сидит рядом с вырвавшейся из ловушки тигрицей.

Напомним, в 2008 году во время рабочей поездки Путин посетил Уссурийский заповедник. Он надел на тигрицу, которая попала в ловушку, спутниковый ошейник.

Однако ведущая заявила, что президент России "охотился на тигров в Сибири", передает RT.

Спустя несколько дней телеканал признал, что распространил фейковую новость. При этом в Twitter телеканала заявляется, что это была "непреднамеренная ошибка", о которой дирекция информации France Televisions сожалеет.

Путин, который активно занимается программами защиты редких животных, контролирует несколько соответствующих программ - амурского тигра, белухи - белого кита и белого медведя. В августе 2008 года он посетил уссурийский заповедник в ста километрах от Владивостока, где надел ошейник со спутниковым навигатором на амурского тигра.

Тогда же президент (в то время - премьер) вместе со специалистами Кроноцкого заповедника на Камчатке принял участие в научной экспедиции по изучению серого кита. Путин стрелял в кита из арбалета специальной стрелой, чтобы взять на анализ кусок кожи серого кита.

Летом 2009 года в Хабаровском крае он надел ошейник с передатчиком спутниковой системы ГЛОНАСС на кита-белуху по кличке Даша.

В апреле 2010 года Путин во время поездки на Землю Франца-Иосифа присоединился к экспедиции ученых по изучению и восстановлению популяции белого медведя в Арктике и надел на одного из медведей передатчик.

В мае 2010 года президент выпустил из клетки в вольер Сочинского национального парка одну из двух самок леопарда, привезенных из Ирана.

В марте 2011 года Путин побывал в Хакасии, где познакомился с программой изучения снежного барса и с хищником по кличке Монгол.