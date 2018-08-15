France 2 оправдался за сюжет про Путина, который "охотится" на тигров в Сибири

в этот день
15.08.18
09:14
В Екб.11:14
В Италии обрушился автомобильный мост. Множество жертв
Минэкономразвития раскрыло план повышения тарифов ЖКХ: когда и на сколько
Падение рубля спровоцировало ажиотажный спрос на авиабилеты
Главное
Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях

Тема дня
Трамп – всё ещё одиночка или уже буревестник смены элит? Нынешняя американская администрация готова поссориться буквально со всем миром во имя предвыборного лозунга "Америка превыше всего" (который прежде всего имеет экономическое измерение). И реализуется этот лозунг вопреки мнению о том, что Трамп в американских элитах "один в поле воин". 
14.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валюта не сменила курс на отпуск С сегодняшнего дня международные системы бронирования пересчитали цены на авиабилеты за границу из-за изменения курса евро по отношению к рублю. В туротрасли прогнозируют, что курсовые изменения отразятся и на стоимости путевок, однако начало более дешевого "бархатного сезона" сгладит негативный эффект скачков валюты для путешественников.
15.08.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Поклонская вышла замуж в Крыму
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 542



Новости
15.08.2018 08:22 Мск (10:22 Екб)
политика | За рубежом
France 2 оправдался за сюжет про Путина, который "охотится" на тигров в Сибири
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Путин, тигр (2018) | Фото: twitter.com/RTenfrancais

Французский телеканал France 2 признал ошибку, допущенную в сюжете про Владимира Путина, который "охотится" на тигров в Сибири.
Читайте также:

В эфире 10 августа телеканал представил фотографии российского лидера, где он в окружении нескольких человек сидит рядом с вырвавшейся из ловушки тигрицей.

Напомним, в 2008 году во время рабочей поездки Путин посетил Уссурийский заповедник. Он надел на тигрицу, которая попала в ловушку, спутниковый ошейник.

Путин, тигр(2018)|Фото: kremlin.ru

Однако ведущая заявила, что президент России "охотился на тигров в Сибири", передает RT.

Спустя несколько дней телеканал признал, что распространил фейковую новость. При этом в Twitter телеканала заявляется, что это была "непреднамеренная ошибка", о которой дирекция информации France Televisions сожалеет.

Путин, тигр(2018)|Фото: twitter.com/RTenfrancais

Путин, который активно занимается программами защиты редких животных, контролирует несколько соответствующих программ - амурского тигра, белухи - белого кита и белого медведя. В августе 2008 года он посетил уссурийский заповедник в ста километрах от Владивостока, где надел ошейник со спутниковым навигатором на амурского тигра.

Тогда же президент (в то время - премьер) вместе со специалистами Кроноцкого заповедника на Камчатке принял участие в научной экспедиции по изучению серого кита. Путин стрелял в кита из арбалета специальной стрелой, чтобы взять на анализ кусок кожи серого кита.

Летом 2009 года в Хабаровском крае он надел ошейник с передатчиком спутниковой системы ГЛОНАСС на кита-белуху по кличке Даша.

путин владимир владимирович белуха(2009)|Фото: www.government.ru

В апреле 2010 года Путин во время поездки на Землю Франца-Иосифа присоединился к экспедиции ученых по изучению и восстановлению популяции белого медведя в Арктике и надел на одного из медведей передатчик.

В мае 2010 года президент выпустил из клетки в вольер Сочинского национального парка одну из двух самок леопарда, привезенных из Ирана.

путин, леопард(2012)|Фото:

В марте 2011 года Путин побывал в Хакасии, где познакомился с программой изучения снежного барса и с хищником по кличке Монгол.

путин владимир премьер-министр снежный барс ирбис(2011)|Фото: premier.gov.ru

Другие новости по темам: France 2, Владимир Путин, тигры
15.08.2018 08:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:22 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

France 2 оправдался за сюжет про Путина, который "охотится" на тигров в Сибири
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+