В Екатеринбурге пройдет масштабный фестиваль японской культуры. Столицу Урала выбрало посольство Японии в Москве. В сентябре пройдет масштабный фестиваль культуры страны восходящего солнца под проектным названием "месяц Японии в Екатеринбурге", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Я уверен, что подобный фестиваль будет способствовать укреплению и расширению сложившихся связей, развитию отношений, более глубокому пониманию Японии и ее культуры. Мы будем прилагать все усилия, чтобы фестиваль оставил незабываемые яркие впечатления в сердцах жителей региона", - сообщил в письме посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

В программе предстоящего мероприятия запланированы спортивные, культурные, научные и образовательные события. Так, 8 сентября в рамках открытия фестиваля состоится концерт коллектива японских барабанщиков. Через неделю на площадке "Дома кино" будет организован показ четырех японских кинолент с русскими субтитрами, далее пройдут мастер-классы по японским искусствам и национальной кухне, состоятся состязания на кубок Урала по кюдо. Завершат программу фестиваля мастер-класс по созданию музыкальных произведений с использованием современных цифровых технологий и концерт современной электронной музыки.

Все мероприятия будут открытыми для горожан и гостей Екатеринбурга.

"Дело в том, что ЧМ-2018 по футболу и визит члена Японского императорского дома Ее Императорского Высочества принцессы Хисако Такамадо оставили у гостей самые благоприятные впечатления о городе и способствовали активизации партнерских контактов", - добавили в департаменте.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов подтвердил готовность областного правительства оказывать мероприятиям всестороннюю поддержку.

Отметим, культурные события "перекрестных" годов пройдут также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

Более детальная программа фестиваля будет размещена на сайте информационного культурного центра "Япония" и на афишах города.