Арбитражный суд рассмотрит иск о принудительной ликвидации "Тагилбанка" в сентябре

Арбитражный суд Свердловской области 4 сентября рассмотрит иск Центрального банка РФ о принудительной ликвидации "Тагилбанка". Из документов известно, что к делу в качестве третьего лица привлекут Агентство по страхованию вкладов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тагилбанк". Назначена временная администрация.

Отметим, что основным акционером выступает семья председателя совета директоров, экс-депутата палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Алексея Чеканова (26,23% по данным Фокус.Контур). Долей в 9,95%, по данным Banki.ru, владеет ОАО "Евраз НТМК", входящее в группу "Евраз".

Как заявила Накануне.RU начальник управления по связям с общественностью РЦКО "Урал" компании "Евраз" Татьяна Казакова, данное событие никак не отразится на выплате заработной платы сотрудникам Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), который является одним из учредителей этого банка.