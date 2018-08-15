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общество ;
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Арбитражный суд рассмотрит иск о принудительной ликвидации "Тагилбанка" в сентябре
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Арбитражный суд Свердловской области 4 сентября рассмотрит иск Центрального банка РФ о принудительной ликвидации "Тагилбанка". Из документов известно, что к делу в качестве третьего лица привлекут Агентство по страхованию вкладов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тагилбанк". Назначена временная администрация.

Отметим, что основным акционером выступает семья председателя совета директоров, экс-депутата палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Алексея Чеканова (26,23% по данным Фокус.Контур). Долей в 9,95%, по данным Banki.ru, владеет ОАО "Евраз НТМК", входящее в группу "Евраз".

Как заявила Накануне.RU начальник управления по связям с общественностью РЦКО "Урал" компании "Евраз" Татьяна Казакова, данное событие никак не отразится на выплате заработной платы сотрудникам Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), который является одним из учредителей этого банка.

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15.08.2018 07:56 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:56 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.08.2018 10:31 Мск
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Арбитражный суд рассмотрит иск о принудительной ликвидации "Тагилбанка" в сентябре
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