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"Спартак" остался без Лиги чемпионов, не сумев дома обыграть ПАОК
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Георгий Джикия, Спартак Москва (2018) | Фото: livesport.ru

Московский "Спартак" не сумел пройти третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Его остановил греческий ПАОК, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча, которая прошла во вторник вечером на стадионе спартаковцев, завершилась вничью 0:0. При этом матч российский клуб доигрывал в меньшинстве: еще в первом тайме прямую красную карточку получил нападающий Луис Адриано.

ПАОК, неделю назад одержавший победу над "Спартаком" со счетом 3:2, идет дальше. Столичная команда покидает Лигу чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент греческого футбольного клуба Иван Саввиди пообещал игрокам своей команды миллион евро, если те сумеют пройти "Спартак".

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10:14 Екб

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"Спартак" остался без Лиги чемпионов, не сумев дома обыграть ПАОК
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