"Спартак" остался без Лиги чемпионов, не сумев дома обыграть ПАОК

Московский "Спартак" не сумел пройти третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Его остановил греческий ПАОК, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча, которая прошла во вторник вечером на стадионе спартаковцев, завершилась вничью 0:0. При этом матч российский клуб доигрывал в меньшинстве: еще в первом тайме прямую красную карточку получил нападающий Луис Адриано.

ПАОК, неделю назад одержавший победу над "Спартаком" со счетом 3:2, идет дальше. Столичная команда покидает Лигу чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент греческого футбольного клуба Иван Саввиди пообещал игрокам своей команды миллион евро, если те сумеют пройти "Спартак".