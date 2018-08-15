Екатеринбуржцев предупреждают об опасных грибах в центре города

В центре Екатеринбурга появились вредные грибы, привлекающие внимание горожан. Масса опасных шампиньонов выросла на аллее улицы Антона Валека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Верх-Исетского района.

По данным специалистов, грибы небезопасны для употребления в пищу.

"Грибы могут накапливать как небиологические загрязнения – тяжелые металлы, так и биологические – яйца разных паразитов. Высока вероятность, что грибы загрязнены и в этом случае, так как на газон могли попасть экскременты домашних животных или бродячих собак", - подчеркнул заведующий лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных УрО РАН Денис Веселкин.