Тюменец, съездивший в ванной в закусочную, добрался до федерального телевидения

Житель Тюмени Эдуард Филиппов, съездивший покушать в ванне, "доехал" до Первого канала, передает корреспондент Накануне.RU.

Он выступил в программе "Видели видео?". Филиппов рассказал, что идея "поездки" возникла спонтанно, ему захотелось удивить людей. После Тюмени он устроил такую же "забаву" в соседнем Екатеринбурге. Московских ведущих позабавила форма досуга тюменца.

Напомним, "покатушки" прошли в конце июля. После того, как ролик появился в сети, сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя автомобиля, который "буксировал" ванну, за "нарушение правил перевозки пассажиров".

Про Эдуарда Филиппова - 20:25