На Южном Урале зафиксирован случай заражения энцефалитом из-за употребления сырого козьего молока

В Челябинской области зафиксирован один случай заболевания клещевым энцефалитом, который связан с употреблением сырого козьего молока, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 10 августа, в больницы обратились 15 тыс. 669 пострадавших от укуса клещей, из них 3 тыс. 737 детей. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 210 человек, из них 25 детей.

В целом в регионе зарегистрировано 36 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 28 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Один случай заболевания клещевым энцефалитом связан с употреблением сырого козьего молока.

В области продолжается противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения. Южноуральцев предупредили, что во второй половине августа ожидается осенний подъем активности клещей.