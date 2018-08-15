На Ямале стартовало "предвыборное" голосование по проектам "Сотрудничества"

На портале "Живем на Севере" стартовал опрос ямальцев по приоритетам финансирования направлений межрегиональной программы "Сотрудничество". Жителям предложено выбрать из семи направлений, в офлайне ямальцы смогут отдать свои голоса в единый день голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

По задумке властей, проект, набравший больше всего голосов, получит преимущество при распределении средств программы в 2019 г. Бюджет, напомним, делят депутаты Тюменской областной думы именно им будут направлены итоги опроса.

Перечень направлений для голосования: реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог межмуниципального значения в ЯНАО, предоставление социальных выплат ямальским пенсионерам, уезжающим на юг Тюменской области, переселение жителей Ямала из районов Крайнего Севера (строительство домов в Тюменской области для ямальцев и предоставление субсидий на покупку жилья), предоставление медицинских и санаторных услуг ямальцам, развитие проектов в сфере сельского хозяйства между югом Тюменской области и автономией, взаимные поставки продукции товаропроизводителей, а также предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Тюмени и Тюменской области для многодетных семей Ямала.

Опрос будет проходить в течение 24 дней, участвовать в опросе можно будет ежедневно, при этом жители города могут выбирать сразу несколько направлений развития программы. Второй этап пройдет 9 сентября, в день выборов губернатора Тюменской области. Жители смогут проголосовать на территориальных счетных участках. 13 сентября станут известны направления-победители. Они и получат финансовый приоритет в 2019 г.

Как сообщало Накануне.RU, губернаторы Югры, Ямала и Тюменской области пролонгировали действие программы "Сотрудничество" до конца 2025 г.