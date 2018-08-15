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15.08.2018
общество ;
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Новости
15.08.2018 07:47 Мск (09:47 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
На Ямале стартовало "предвыборное" голосование по проектам "Сотрудничества"
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Александр Моор, Дмитрий Артюхов (2018) | Фото: admtyumen.ru

На портале "Живем на Севере" стартовал опрос ямальцев по приоритетам финансирования направлений межрегиональной программы "Сотрудничество". Жителям предложено выбрать из семи направлений, в офлайне ямальцы смогут отдать свои голоса в единый день голосования, передает корреспондент Накануне.RU.
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По задумке властей, проект, набравший больше всего голосов, получит преимущество при распределении средств программы в 2019 г. Бюджет, напомним, делят депутаты Тюменской областной думы именно им будут направлены итоги опроса.

Перечень направлений для голосования: реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог межмуниципального значения в ЯНАО, предоставление социальных выплат ямальским пенсионерам, уезжающим на юг Тюменской области, переселение жителей Ямала из районов Крайнего Севера (строительство домов в Тюменской области для ямальцев и предоставление субсидий на покупку жилья), предоставление медицинских и санаторных услуг ямальцам, развитие проектов в сфере сельского хозяйства между югом Тюменской области и автономией, взаимные поставки продукции товаропроизводителей, а также предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Тюмени и Тюменской области для многодетных семей Ямала.

Опрос будет проходить в течение 24 дней, участвовать в опросе можно будет ежедневно, при этом жители города могут выбирать сразу несколько направлений развития программы. Второй этап пройдет 9 сентября, в день выборов губернатора Тюменской области. Жители смогут проголосовать на территориальных счетных участках. 13 сентября станут известны направления-победители. Они и получат финансовый приоритет в 2019 г.

Как сообщало Накануне.RU, губернаторы Югры, Ямала и Тюменской области пролонгировали действие программы "Сотрудничество" до конца 2025 г.

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15.08.2018 07:47 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
09:47 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.07.2018 15:30 Мск
Ямальские власти объявили о проведении голосования по проектам "Сотрудничества" в день выборов губернатора

Ранее 16.07.2018 13:38 Мск
Сначала "Сотрудничество", потом губернатор. Ямальцы проголосуют за деньги

Ранее 13.07.2018 16:29 Мск
Власти Ямала повысят явку на выборах губернатора Тюменской области с помощью "Сотрудничества"








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На Ямале стартовало "предвыборное" голосование по проектам "Сотрудничества"
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