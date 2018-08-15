Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына

Управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан ответило матери украинского режиссера Олега Сенцова на просьбу о помиловании сына, сообщает телеканал "Громадское".

Как следует из опубликованного телеканалом документа, в Кремле напомнили, что в России процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ.

Отметим, что Сенцов отказывается лично просить президента России о помиловании. Вместо него это делали его мать и генсек Совета ЕвропыТурбьерн Ягланд.

В Кремле ранее подтвердили, что в администрации главы государства получили письмо от матери украинского режиссера.

"Громадское" сообщает, что просьбу матери Сенцова направили временно исполняющему обязанности губернатора ЯНАО для его предварительного рассмотрения.

Напомним, в 2016 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить 64 украинских "политзаключенных".

На днях двоюродная сестра Сенцова заявила, что украинец, отбывающий наказание в Лыбатнинги, почти не встает.