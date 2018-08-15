Взяли в больнице: СКР опубликовал видео задержания мэра Оренбурга

Следственный комитет России опубликовал видео задержания мэра Оренбурга Евгения Арапова.

Напомним, ранее чиновник был задержан по подозрению в получении взятки. В его служебном кабинете найдено 4,2 млн руб. По версии следователей, Арапов вместе со своим замом Геннадием Борисовым получил от гендиректора компании 600 тыс. руб.: за эту сумму градоначальники обещали помощь в строительстве и продаже недвижимости в Оренбурге. Установлено, что 400 тыс. руб. предназначались Арапову, а оставшееся - его заместителю.

На кадрах оперативной съемки видно, как Евгений Арапов сидит на кровати, по всей видимости, в больнице, пока следователи зачитывают ему постановление о задержании. В ближайшее время чиновнику будет предъявлено обвинение и решен вопрос об аресте.

Как сообщало Накануне.RU, ранее был задержан и заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов.