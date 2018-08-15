Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях

Конгресс США опубликовал в своей базе законопроект сенатора Линдси Грэма "о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA).

Как сообщает РБК, DASKA предполагает дополнительные меры против Москвы, в том числе запрет для американцев совершать операции с российским госдолгом и госбанками.

Ранее в СМИ попала неофициальная версия законопроекта, большая часть которого касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. От американского лидера требовалось свести в единую систему все уже введённые ранее санкции против Москвы — от CAATSA до "акта Магнитского", создать в правительстве страны "санкционный координационный офис" для договорённостей с Евросоюзом о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы президента России Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ "государством — спонсором терроризма".

Напомним также, как сообщало Накануне.RU, 22 августа американские власти введут очередные санкции против Москвы из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.