Путин готов лично встретиться с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном.

По информации "РИА Новости", глава российского государства намерен обсудить с северокорейским лидером "безотлагательные вопросы двусторонних отношений и важные региональные вопросы".

"Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов", — говорится в телеграмме Путина, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи.

Отметим, обмен телеграммами между лидерами двух стран состоялся по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

Корея была освобождена войсками СССР во время Второй мировой войны, 15 августа 1945 года, после решения императора Японии о капитуляции.