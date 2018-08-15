Венесуэла перейдёт к рыночным ценам на топливо

в этот день
15.08.18
07:13
В Екб.09:13
Минэкономразвития раскрыло план повышения тарифов ЖКХ: когда и на сколько
Падение рубля спровоцировало ажиотажный спрос на авиабилеты
СМИ: Поклонская вышла замуж в Крыму
Главное
В Италии обрушился автомобильный мост. Множество жертв

Тема дня
Трамп – всё ещё одиночка или уже буревестник смены элит? Нынешняя американская администрация готова поссориться буквально со всем миром во имя предвыборного лозунга "Америка превыше всего" (который прежде всего имеет экономическое измерение). И реализуется этот лозунг вопреки мнению о том, что Трамп в американских элитах "один в поле воин". 
14.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
спорт ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Поклонская вышла замуж в Крыму
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 532



Новости
15.08.2018 05:36 Мск (07:36 Екб)
экономика | За рубежом
Венесуэла перейдёт к рыночным ценам на топливо
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Николас Мадуро (2013) | Фото:ria.ru

В Венесуэле будут установлены рыночные цены на бензин при введении прямых госсубсидий на топливо для граждан страны. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

Как передаёт РБК со ссылкой на El Universal, глава государства отметил, что причина поднятия расценок заключается в контрабанде топлива в другие страны региона.

"Единственный способ прекратить контрабанду бензина — это привести свои цены к международным расценкам и победить мафию, которая перевозит нашу продукцию в Колумбию и Карибский бассейн, поэтому я одобряю введение прямых субсидий для венесуэльцев", — сказал Мадуро.

Отметим, ранее Венесуэла входила в число стран с самым дешёвым бензином. Так, в июле, как сообщало Накануне.RU, галлон (около 3,8 литра) в этой стране стоил менее $0,01.

Каракас, Венесуэла(2017)|Фото: http://www.skyscrapercity.com/

Другие новости по темам: Венесуэла, Николас Мадуро, топливо, бензин
15.08.2018 05:36 Мск | Венесуэла | информационная служба Накануне.RU
07:36 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Венесуэла перейдёт к рыночным ценам на топливо
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+