Венесуэла перейдёт к рыночным ценам на топливо

В Венесуэле будут установлены рыночные цены на бензин при введении прямых госсубсидий на топливо для граждан страны. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

Как передаёт РБК со ссылкой на El Universal, глава государства отметил, что причина поднятия расценок заключается в контрабанде топлива в другие страны региона.

"Единственный способ прекратить контрабанду бензина — это привести свои цены к международным расценкам и победить мафию, которая перевозит нашу продукцию в Колумбию и Карибский бассейн, поэтому я одобряю введение прямых субсидий для венесуэльцев", — сказал Мадуро.

Отметим, ранее Венесуэла входила в число стран с самым дешёвым бензином. Так, в июле, как сообщало Накануне.RU, галлон (около 3,8 литра) в этой стране стоил менее $0,01.