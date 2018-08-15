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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
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от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
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15.08.2018 05:31 Мск (07:31 Екб)
экономика | В России
СМИ: В России растет закредитованность населения
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микрозаймы (2016) | Фото:Накануне.RU

Рефинансирование становится все более востребованным заемщиками микрофинансовых организаций.
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Обычно к этой услуге прибегают граждане, которые уже не могут обслуживать накопившиеся долги. При этом более трети заемщиков, снизив свою кредитную нагрузку, тут же набирают новые займы, несмотря на запрет рефинансирующей организации, что нередко заканчивается дефолтом. Эксперты считают, что решить эту проблему возможно только путем введения серьезной ответственности кредиторов за выдачу займов при превышении определенного уровня долговой нагрузки.

По оценке компании Рефинансируй.рф, являющейся лидером на рынке рефинансирования микрозаймов, по итогам первых шести месяцев 2018 года из 20 тыс. заемщиков, заключивших договор рефинансирования, 39% взяли один или несколько новых займов. Не остановило их даже то, что в договоре рефинансирования прямо установлен запрет на принятие клиентом компании новых кредитных обязательств. "Во избежание "перекредитованности" в период действия договора рефинансирования заемщик обязуется не брать новые займы или кредиты без письменного согласия компании,— поясняет директор департамента клиентского сервиса группы компаний "Русмикрофинанс" Елена Апасьева.— Эта мера продиктована тем, что дальнейшее неконтролируемое увеличение финансовой нагрузки может с высокой вероятностью привести к дефолту".

Статистика компании показывает, что четверть нарушителей, рефинансировавших займы и оформивших новые, в результате увеличила кредитные обязательства более чем на 100 тыс. руб.

При этом каждый пятый клиент компании, рефинансировавший прошлые обязательства, заключил от 10 до 19 новых договоров на сумму от 180 тыс. руб. 1% граждан отважились взять более 20 новых займов. Максимально количество новых займов составило 31, сумма — 610 тыс. руб. Неудивительно, что 32% рефинансировавших обязательства и оформивших новые займы вновь допускают просрочку по платежам. "Анализ кредитных историй показывает, что часть клиентов, снизив свою финансовую нагрузку, не меняют подход к планированию бюджета, а, как и прежде, предпочитает жить в долг",— отмечает Апасьева. По ее словам, в случае нарушения условий договора компания вправе потребовать досрочного возврата всей суммы рефинансирования, однако платежеспособным клиентам обычно идут навстречу и рефинансируют и новые обязательства.

Участники рынка считают, что многие люди уже привыкли "жить в долг" и не могут устоять перед легкодоступными займами. "Когда человек рефинансирует свои обязательства и снижает кредитную нагрузку, у него появляются потенциально свободные средства, которые он может потратить на дополнительные потребности, а если собственных средств не хватает, то взять еще один заем и направлять деньги на ежемесячные платежи",— говорит гендиректор "Мигкредита" Олег Гришин. "Новые займы оформляются такими людьми потому, что они не могут до конца отказаться от жизни в долг, тем более что в случае возникновения новых проблем можно вновь обратиться к рефинансированию и чуть-чуть сбавить нагрузку",— добавляет гендиректор МФК "Мани Фанни" Александр Шустов. Впрочем, главное, чтобы заемщик адекватно оценивал свои силы и не уходил в дефолт, отмечает гендиректор компании "Служба экономической помощи" Виктор Семендуев.

В то же время правозащитники отмечают, что существенная доля маркетинговых акций ориентирована на эмоциональные и нерациональные траты и провоцирует людей брать на себя непосильные кредитные обязательства. "Решить этот вопрос коренным образом можно, только введя ответственность для кредиторов за выдачу займов при превышении долговой нагрузки гражданина",— считает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов. Но с 2016 года, когда президент Владимир Путин дал соответствующее поручение, механизм ограничения предельной долговой нагрузки так и не появился, пишет газета "Коммерсант".

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15.08.2018 05:31 Мск | Денис Линов
07:31 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.08.2018 08:07 Мск
Доля заемщиков с пятью и боле кредитами растет третий год подряд








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СМИ: В России растет закредитованность населения
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