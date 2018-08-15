Премьер Италии назвал число погибших при обрушении моста в Генуе

В результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, трагедия произошла вчера. Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

"На данный момент число уже очень высоко: 22 погибших, 16 раненых, из них девять - в тяжелом состоянии, но, к сожалению, насколько я могу судить, жертв может быть больше", — передаёт ТАСС слова итальянского премьера, сказанные в эфире телеканала Rai News 24.

"Извлечено ещё два тела. Официально — 26 погибших", — говорится на официальной странице лигурийских властей в Twitter. Отмечается также, что 15 человек пострадали, из них девять — в тяжёлом состоянии.

#CrolloPonteMorandi Aggiornamento, estratti altri 2 cadaveri. Salgono a 26 i morti ufficiali: 23 sul posto, 1 in sala operatoria e gli ultimi 2 estratti. Restano 15 feriti di cui 9 rossi — Regione Liguria (@LiguriaOnLine) 14 августа 2018 г.

Ранее местные СМИ сообщали о 35 жертвах произошедшего и 14 пострадавших.