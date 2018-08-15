В Россию возвращаются образовательные кредиты

Российские банки готовы возобновить выдачу кредитов на обучение.

Как ожидается, ссуды будут выдавать, начиная с 1 декабря 2018 года. В ноябре прошлого года министр просвещения Ольга Васильева говорила, что выдача образовательных кредитов студентам возобновится осенью 2018 года, после того, как будет решен вопрос с министерствами финансов и экономического развития.

В 2018 году кредиты на обучения имеют более 9 тыс. российских студентов. В федеральном бюджете на реализацию программы предусмотрены 207 млн руб., которые направляются на оплату процентов по кредитам на обучение, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ректоры МГИМО Анатолий Торкунов и ВШЭ Ярослав Кузьминов предложили вернуть программы образовательного кредита. С таким предложением они обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует социальный блок.

Программа по выдаче образовательных кредитов работает в России с 2010 года. За это время было выдано более 10 тыс. ссуд. Их выдача приостановилась в январе 2017 года.