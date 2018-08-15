В Минтруде вновь высказались за необходимость повышения пенсионного возраста

Если пенсионный возраст в России не повышать, то уже в ближайшее время расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий серьезно вырастут.

Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в преддверии парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы, которые намечено провести 21 августа. По его словам, количество пенсионеров растет ежегодно, а количество людей трудоспособного возраста, за которых платятся взносы в ПФР - уменьшается. По этой причине происходит дисбаланс между объемом перечисленных в ПФР страховых платежей и сумм, которые идут на выплату пенсий.

Разницу придется компенсировать за счет налогов, которые платят россияне. Топилин отметил, что возраст выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 для мужчин ограничивает возможность повышения выплат. В течение последних трех лет пенсии росли в среднем на 400-500 руб. в год. А если пенсионный возраст повысят, то средняя страховая пенсия на 1 декабря 2019 года составит 15 тыс. 414 руб., - на 1 тыс. руб. больше, чем ожидается на 1 декабря 2018 года, сообщает "Российская газета".

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.