В Перми из-за аварии без света остались более 9 тысяч человек

Энергетики Перми продолжают восстановление электроснабжения потребителей Индустриального района.

Как сообщили Накануне.RU в "Пермэнерго", 14 августа во второй половине дня из-за несогласованных с энергетиками земляных работ произошло повреждение электрической сети. В результате без электроснабжения остались более 9 тыс. человек, проживающих на улицах Мира и Декабристов и ряде других.

В приоритетном порядке было восстановлено электроснабжение социально-значимых объектов. Также по резервным схемам были запитаны порядка 2 тыс. человек. Затем свет вернули в дома практически всех оставшихся обесточенных потребителей.

В настоящее время завершаются работы по восстановлению электроснабжения в ряде домов по улицам Чердынской, Свиязева, Леонова.