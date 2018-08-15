В России до конца года могут существенно подорожать авиабилеты

Минтранс прогнозирует рост цен на авиакеросин по итогам текущего года до 30%.

Как сообщил глава министерства Евгений Дитрих, это может существенно повлиять на рост стоимости авиабилетов. По словам главы Минтранса, подготовлен ряд предложений, среди которых - единовременные разовые субсидии авиакомпаниям, которые должны компенсировать эти расходы. Объем дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания керосина может составить до 50 млрд руб. Исходя из этого и определяется размер субсидий, отметил Дитрих.

В настоящее время вопрос о субсидиях рассматривается в Минфине и правительстве РФ, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в России могут подорожать авиабилеты. Это вызвано ростом курса доллара.