Российский спутник-инспектор вызвал озабоченность США

Американские власти считают поведение запущенного в октябре 2017 года российского спутника-инспектора "ненормальным".

Как сообщила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет, его поведение на орбите было не соответствующим чему-либо видимому ранее. Она добавила, что США выражали беспокойство много лет, за которые Россия активно стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие. Помощник госсекретаря осудила стремление Москвы развивать противоспутниковый потенциал и заявила, что оно согласуется с другой ее деятельностью.

Представитель США на конференции отметила, что в проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе, представленном Россией и Китаем, много недостатков. Она добавила, что США очень обеспокоены тем, что спутник может делать что-то противоположное намерениям его владельцев.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками. Свои спутники-инспекторы есть у США и Китая. Самым известным из таких разведчиков является американский космоплан Х-37, сообщает РИА "Новости".