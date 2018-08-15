Названы самые комфортные для жизни города мира

Составлен очередной рейтинг самых комфортных для проживания городов мира.

Список составил журнал The Economist. В него вошли ряд европейских, японских, канадских и австралийских городов вошли. Лучшие места для проживания определяются каждый год.

В текущем году первое место занимает Вена (Австрия), на втором - австралийский Мельбурн. Замыкает тройку Осака (Япония). Эти города лидируют по уровню здравоохранения, культурного развития, чистоты окружающей среды, образование и инфраструктуры.

Также в рейтинг попали Москва и Санкт-Петербург - 68 и 70 места соответственно, сообщает "Российская газета".