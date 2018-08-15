ВТБ договорился о ключевых условиях покупки банка "Возрождение"

Банк ВТБ договорился с фондом Bonum Capital (Cyprus), представляющим интересы Дмитрия Ананьева, о ключевых условиях покупки банка "Возрождение".

Об этом стороны подписали соответствующий меморандум. ВТБ уже назначил своих представителей в руководство приобретаемого банка. Председателем правления банка стал член правления ВТБ Геннадий Солдатенков. Предыдущий глава правления Марк Нахманович стал заместителем председателя совета директоров. Замами Солдатенкова стали старший вице-президент ВТБ Станислав Белов (будет отвечать за политику банка в сфере рисков) и вице-президент ВТБ Вячеслав Томашевский (будет курировать финансовый блок).

Согласно достигнутым договоренностям, ВТБ намерен приобрести контрольный пакет "Возрождения" (не менее 75%). Стороны планируют закрыть сделку в сентябре текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений.

Стоимость сделки не раскрывается, в ВТБ отметили, что она будет денежной. В Bonum Capital воздержались от комментариев, сообщает РБК.