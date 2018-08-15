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Трамп – всё ещё одиночка или уже буревестник смены элит? Нынешняя американская администрация готова поссориться буквально со всем миром во имя предвыборного лозунга "Америка превыше всего" (который прежде всего имеет экономическое измерение). И реализуется этот лозунг вопреки мнению о том, что Трамп в американских элитах "один в поле воин". 
14.08.2018
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
спорт ;
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Новости
15.08.2018 00:49 Мск (02:49 Екб)
политика | Центральный ФО
Удальцова арестовали на 30 суток
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Сергей Удальцов (2018) | Фото: Накануне.RU

Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.
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Речь идет об акции перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова в Москве.

Напомним, во время митинга Удальцов яростно скандировал "Нет пенсионной реформе". В какой-то момент он остановил людей и прочитал пламенную речь, в которой назвал главу ЦИК Эллу Памфилову "политической проституткой" (накануне ЦИК запретил КПРФ проведение референдума по вопросу о пенсионной "реформе").

Ранее политик заявлял, что административное дело связано с тем, что перед началом мероприятия 28 июля, когда шел сбор участников, он "организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ".

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.

Другие новости по темам: Сергей Удальцов, арест, пенсионный возраст
15.08.2018 00:49 Мск | Денис Линов
02:49 Екб

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Ранее 18.07.2018 06:50 Мск
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Ранее 17.07.2018 11:31 Мск
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Ранее 17.07.2018 10:40 Мск
Комитет ГД по охране здоровья одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста

Ранее 16.07.2018 18:40 Мск
"Сейчас единственное окно возможностей". В Госдуме сослались на Путина, объясняя "срочность" повышения пенсионного возраста

Ранее 16.07.2018 11:39 Мск
Госдума приступила к повышению пенсионного возраста - одобрил первый комитет

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Ранее 09.07.2018 13:23 Мск
"Левый фронт" призвал носить красную ленту всех, кто против повышения пенсионного возраста

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Удальцова арестовали на 30 суток
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