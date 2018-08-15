Удальцова арестовали на 30 суток

Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Речь идет об акции перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова в Москве.

Напомним, во время митинга Удальцов яростно скандировал "Нет пенсионной реформе". В какой-то момент он остановил людей и прочитал пламенную речь, в которой назвал главу ЦИК Эллу Памфилову "политической проституткой" (накануне ЦИК запретил КПРФ проведение референдума по вопросу о пенсионной "реформе").

Ранее политик заявлял, что административное дело связано с тем, что перед началом мероприятия 28 июля, когда шел сбор участников, он "организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ".

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.