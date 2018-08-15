Скончался писатель Эдуард Успенский

Российский детский писатель Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет в Москве.

Об этом сообщила его дочь Ирина. 9 августа Успенский потерял сознание у себя дома, и ему потребовалась помощь медиков. Ранее у писателя было выявлено злокачественное новообразование, сообщает ТАСС.

Успенский известен по книгам "Дядя Федор, пес и кот", "Крокодил Гена и его друзья" и других. Также он придумал Чебурашку, который стал талисманом олимпийской сборной России.

Напомним, напомним, после выхода первой серии нового "Простоквашино" автор сценария мультфильма Эдуард Успенский заявлял, что права "Союзмультфильму "не принадлежат и "принадлежать не будут". Успенский подчеркивал, что намерен обратиться в суд. При этом саму серию он смотреть не стал.