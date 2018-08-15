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Кандидаты в губернаторы набирают группы поддержки. Кому доверили главную кампанию "тюменской матрешки"
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Зайцев, Моор, Пискайкин (2018) | Фото: twitter.com/lobov_a , Александр Лобов

Накануне избирком Тюменской области зарегистрировал новых доверенных лиц кандидатов в губернаторы Тюменской области. Каждый кандидат имеет право внести в список до 150 человек. Пока участник выборов остается без официальных "помощников" другой выбрал квоту почти на треть. Полный список тех, кому претенденты на место главы Тюменской области доверили кампанию, - в материале Накануне.RU.

Списки доверенных лиц начали формировать трое из четверых зарегистрированных кандидатов. Нет решения о регистрации "помощников" участника от "Справедливой России", депутата Тюменской областной думы Владимира Пискайкина. Статус доверенных лиц позволяет вести агитационную работу в пользу кандидата, что особенно актуально на предстоящих выборах: голосование, напомним, пройдет сразу в трех субъектах. На текущий момент самый длинный список доверенных лиц - у врио губернатора Тюменской области Александра Моора, но состоит он только из жителей Тюменской области и Ямала. Нет представителей Югры и среди доверенных лиц кандидата от ЛДПР Артема Зайцева. Однако ситуация может измениться - кандидаты продолжают формировать "группы поддержки".

Моор - заслуженные тюменцы и ямальские общественники

На последнем заседании избиркома зарегистрированы 23 доверенных лица кандидата в губернаторы от "Единой России" Александра Моора. Всего в списке врио губернатора региона 46 человек, большинство из них представляют Тюменскую область. В списке краевед из Голышмановского района Тюменской области Алексей Кашкаров. Он стал инициатором создания музея спортивной славы, книга "История спортивного движения в Голышмановском районе" также вышла за авторством краеведа. Из того же района - Ирина Грабко, председатель райсовета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Доверенным лицом в Сорокинском районе стал директор Сорокинской детско-юношеской спортшколы "Сибирь" Дмитрий Беллер. В Тюменском районе - член Общественного совета при Тюменской областной думе Наталья Попова, директор Богандинской средней школы № 1 Ирина Маслова.

Доверенные лица из Ишимского района: председатель районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Зимин, почетный гражданин Ишима Николай Долгушин, профсоюзный лидер Ирина Быковская, учитель гимназии №5 Ишима Светлана Стрельцова, руководитель Центра физкульутрно-оздоровительной работы Александр Васильев и глава центра допобразования района Владислав Манухин. Из Нижнетавдинского - заслуженный учитель РФ Иван Андреев, глава отделения национально-культурной автономии российских немцев Тамара Маняхина, почетный гражданин Тюменской области и Ишима Виктор Петухов.

Омутинский район представляют руководитель типографии Анатолий Щамель, директор лицея №54 Галина Турок, директор Ситниковской СОШ Светлана Никифорова. Руководитель Тобольского районного местного отделения Нина Иванина также стала доверенным лицом кандидата. Район представляют депутат думы Тобольского муниципального района Салиха Муратбакиева, директор школы №9 Ольга Ключко и экс-директор "Тобольск-полимера" Геннадий Савин.

В списке - гендиректор "Исетскпассажиравтотранса" Андрей Колесников, гендиректор компании "Эврика-агро" Сергей Кривич, оба из Исетского района. Кампанию в Ялуторовском районе будут вести Заслуженный работник культуры РФ Надежда Ралка и Альфия Хажеева. Доверенное лицо из Бердюжского района - учитель сельской школы Елена Филиппова, из Юргинского - директор СОШ Тамара Братенкова и редактор издательского центра "Призыв" Татьяна Усольцева.

Наталья Комарова, Александр Моор(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Югорчане пока не попали в список Моора

Доверенными лицами стали стоматолог областной поликлиники Елена Киприна, член общественного совета при УМВД, бывший заместитель управляющего делами Тюменской областной думы Кенесар Койше.

В списке Моора 14 человек из Ямало-Ненецкого автономного округа. В большинстве своем - это общественники и бюджетники: руководитель ветеранской организации Клавдия Конева, глава регионального отделения "Союза пенсионеров России" Анатолий Палюга, руководитель губкинской организации ветеранов Великой Отечественной войны Раиса Зоткина, начальник ЦОД системы градостроительства Лабытнанги Елена Симакова, директор школы из Нового Уренгоя Виктор Кустов, заведующая ярсалинским детским садом Оксана Чечикова, глава администрации муниципального образования Овгортское Степан Куртямов, замглавного врача городской ЦГБ Ирина Сердешнова.

"Нефтегазовая" часть списка состоит из заместителя генерального директора по управлению персоналом компании "Газпром добыча Ноябрьск" Андрея Колесниченко, председателя профкома "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Николая Варакина, сотрудника компании "Газпром добыча Надым" Сергея Прудкина.

председатель Ямало-Ненецкого окружного отделения Союза женщин России(2018)|Фото: пресс-служба ЕР ЯНАО

Добавим, что доверенным лицом стала сотрудник аппарата губернатора ЯНАО, председатель окружного отделения Союза женщин России Ольга Беседина, в список включен гендиректор "Уренгойдорстроя" Александр Рысков.

Зайцев - партактив

Кандидат от ЛДПР Артем Зайцев зарегистрировал семь человек. Как рассказал сам кандидат, в список попали помощники депутатов, координаторы отделений, партийные активисты. Помогать кандидату будет координатор Тобольского городского отделения ЛДПР Сергей Куликов, два других представителя юга области - Татьяна Яковенко (Тюмень) и Александр Литвиненко (Ишим). Четыре человека представляют Ямал: Александр Чернов, Денис Киселев, Сергей Швидченко, Наталья Аксарина.

Левченко - персеки "матрешки" и помощник Грудинина

Список кандидата в губернаторы Тюменской области от КПРФ Ивана Левченко состоит из 20 человек. Доверенными лицами стали известные партийцы: первый секретарь сургутского городского комитета КПРФ Сергей Чичканов, нижневартовский коммунист Олег Гальченко, который на выборах президента был доверенным лицом Павла Грудинина, а также бывший руководитель фракции КПРФ в облдуме, обладатель медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Владимир Чертищев.

Владимир Чертищев, Владимир Якущев(2018)|Фото: kprf72.ru

Лидер "Работающей молодежи Сургута" Рустем Алакаев тоже будет помогать депутату на выборах.

В список вошли помощники Левченко в облдуме Александра Глотова (ХМАО) и Леонид Липа (Тюмень), секретарь Вагайского райкома Юрий Тунгусов, член бюро КПРФ в ХМАО Павел Зайцев, первый секретарь Тюменского райкома КПРФ Борис Князькин, директор компании "Макар" Андрей Калошин, секретарь Голышмановского райкома КПРФ Нина Кириллова, заместитель первого секретаря комитета Ишимского городского отделения КПРФ Сергей Наумочкин, член тюменского отделения компартии Людмила Аксенникова, секретарь Бердюжского райкома КПРФ Владимир Софейков, коммунист из Викуловского района Алексей Чулошников, Марина Дранко и Роман Мищенко из ХМАО.

Представители Ямала в списке Левченко: депутат Надымского района Александр Шмаль, руководитель ноябрьского филиала Союза строителей ЯНАО Андрей Шепелев, медицинский психолог Николай Мицкевич.

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Кандидаты в губернаторы набирают группы поддержки. Кому доверили главную кампанию "тюменской матрешки"
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