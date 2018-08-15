В ближайшие 2 года в Прикамье построят 8 новых поликлиник

в этот день
15.08.18
18:31
В Екб.20:31
Крымчане остались с МИРом. На полуострове перестали выпускать и обслуживать карты Visa и Master Card
Это вам не мундиаль: Аншлагов на стадионах после ЧМ-2018 нет
"Ехали как орнитологи". Жена погибшего в ЦАР режиссера рассказала о его последней командировке
Главное
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море

Тема дня
Валюта не сменила курс на отпуск С сегодняшнего дня международные системы бронирования пересчитали цены на авиабилеты за границу из-за изменения курса евро по отношению к рублю. В туротрасли прогнозируют, что падение стоимости рубля отразятся и на цене путевок, однако начало более дешевого "бархатного сезона" сгладит негативный эффект скачков валюты для путешественников.
15.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Поклонская вышла замуж в Крыму
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 575

В ближайшие 2 года в Прикамье построят 8 новых поликлиник
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Взрослая поликлиника (2018) | Фото: Минздрав Пермского края

В Прикамье в ближайшие годы будут построены 8 новых поликлиник, причем 7 из них будут детскими — планы по строительству заложены в инвестиционную программу, а часть поликлиник откроют свои двери для пациентов уже в этом году.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, строительство детских поликлиник будет вестись по специально разработанным типовым проектам — это поликлиники мощностью 200 и 350 посещений в смену.

Необходимость в строительстве столь мощных медицинских заведений обусловлена большой загруженностью имеющихся поликлиник. Фактическая нагрузка сейчас часто вдвое превышает плановую, а помещения не удовлетворяют потребностям медиков и пациентов: узкие и тесные коридоры, отсутствие колясочных помещений, недостаточность площадей для внедрения новых подходов к лечению. Поликлиники в основном расположены в приспособленных помещениях — на первых этажах жилых зданий. Новые объекты обеспечат прикамцам шаговую доступность медицинской помощи, сделав ее получение максимально комфортным.

Адресная инвестиционная программа города Перми предусматривает строительство в столице Прикамья пяти детских поликлиник, первая из которых — в Кировском районе — заработает уже в 2018 году. В смену новые детские поликлиники Перми смогут в сумме принять 1,6 тысяч пациентов, на учете в них будут состоять 120 тысяч детей.

Поликлиника в Кировском районе Перми станет первым завершенным объектом этой программы. Сейчас пациенты района получают медицинскую помощь в нескольких разрозненных помещениях (что неудобно ни врачам, ни пациентам) — это поликлиника на первом этаже жилого здания постройки 1974 года, диагностическое отделение во флигеле 1956 года постройки через дорогу и отделение лучевой терапии, расположенное в здании 1962 года в том же квартале.

(2018)|Фото: минздрав пермского края

После строительства поликлиники в распоряжении медиков и пациентов окажется единое здание, куда переедут все основные службы. Здание подразумевает три надземных и один подвальный этаж, общей площадью 5 172,4 кв.м, всего новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Там разместятся отделения неотложной медицинской помощи, лучевой диагностики, хирургия, педиатрия, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинеты УЗИ, заборный пункт анализов, дневной стационар по профилям оториноларингология, педиатрия, кабинеты специалистов, административно-служебные помещения, колясочная и гардероб. Отделение инфекционных заболеваний будет оборудовано отдельным входом.

Это типовой проект поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену.

(2018)|Фото: минздрав пермского края

Такие же детские поликлиники появятся в 2019 году в Свердловском, Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми.

В Орджоникидзевском районе будет реализован другой проект. Сейчас маленьких пациентов принимают поликлиники, площадь которых сопоставима с площадью жилой квартиры — 83 и 50 кв.м. К этим двум поликлиникам прикреплены почти 11 тысяч детей, а с учетом прогнозов по вводу жилья в районе обслуживания, ожидается, что к 2020 году их станет уже 12 тысяч.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на медицинскую помощь, в 2019 году по адресу улица Социалистическая, 20 начнет принимать пациентов поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену. Она также предусматривает использование трех надземных этажей и одного подвального, общей площадью 2 579,9 кв.м. Тут разместятся кабинеты рентгендиагностики, врача неотложной помощи, консультативного приема, врача-инфекциониста, помещения заборного пункта, педиатрическое отделение, лечебно-диагностическое подразделение, помещения стерилизационной, кабинеты ультразвуковой диагностики и эндоскопии, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар педиатрии, кабинеты врачей, административные и служебные помещения.

(2018)|Фото: минздрав пермского края

Аналогичный проект будет реализован в Соликамске — он завершен досрочно и поликлиника сможет принимать пациентов уже этой осенью, — и Кудымкаре, где сдача запланирована на конец 2019 года.

Еще один масштабный и долгожданный для жителей центра Перми проект — поликлиника в Ленинском районе Перми, рассчитанная на 400 посещений в смену. Она будет введена в строй в 2020 году.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев рассказал об этом проекте в своем Instagram: "Это, наверное, самый ожидаемый объект здравоохранения, который нам предстоит построить в ближайшие годы. Тема горячая — Ленинский район большой и требует постоянной амбулаторной помощи (в районе живет очень много пенсионеров), а сейчас фактически у района нет одной большой центральной поликлиники", — отметил министр.

На днях представили Законодательному собранию проект новой поликлиники для Ленинского района. Это, наверное, самый ожидаемый объект здравоохранения, который нам предстоит построить в ближайшие годы. Тема горячая — район большой и требует постоянной амбулаторной помощи (в районе живет очень много пенсионеров), а сейчас фактически у района нет одной большой центральной поликлиники. . Проект получился симпатичным. Немного расскажу про то, что там будет. . Располагаться поликлиника будет на улице Ленина, между улицами Максима Горького и Николая Островского. В поликлинике будет 6 этажей (в их числе подвал и технический). На них разместятся круглосуточный травмпункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар (терапевтического и хирургического профиля), пункт забора анализов, отделение неотложной помощи, диагностическое отделение, а также кабинеты специализированного приема (в том числе кабинет врача-инфекциониста). . Мы предусматриваем 400 посещений в смену — такой мощности должно хватить, чтобы обеспечить амбулаторной помощью всех жителей Ленинского района. Там хорошая доступность — и в плане транспорта, и в плане навигации по поликлинике (есть лифты). . К концу 2020 года все работы на проекте должны завершить. Очень будем стараться всё сделать максимально в срок.

Публикация от Дмитрий Матвеев (@dmit_matveev)

Взрослая поликлиника(2018)|Фото: Минздрав Пермского края

В составе поликлиники предусмотрены круглосуточный травмпункт, отделения лучевой диагностики, неотложной помощи, восстановительного лечения. Одновременно здесь смогут вести прием сразу 10 терапевтов, предусмотрены кабинеты для двух хирургов, онколога, уролога, проктолога, врача-инфекциониста. Предусмотрены кабинеты специализированного приема врачей отоларинголога, офтальмолога, венеролога, дерматолога, невролога, ревматолога, эндокринолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и др. В диагностическом отделении можно будет пройти обследование с помощью ЭКГ, УЗИ, гастроскопии, колоноскопии и пр. Здесь же будет расположен пункт забора анализов и дневные стационары хирургии и терапии. Поликлиника расположится на почти 8 тыс. кв. м. и шести этажах, включая подвальный и технический. В результате у жителей Ленинского района, наконец-то, появится своя большая и просторная поликлиника.

Другие новости по темам: поликлиника, лечение, врачи
15.08.2018 16:29 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
18:29 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В ближайшие 2 года в Прикамье построят 8 новых поликлиник
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+