В ближайшие 2 года в Прикамье построят 8 новых поликлиник

В Прикамье в ближайшие годы будут построены 8 новых поликлиник, причем 7 из них будут детскими — планы по строительству заложены в инвестиционную программу, а часть поликлиник откроют свои двери для пациентов уже в этом году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, строительство детских поликлиник будет вестись по специально разработанным типовым проектам — это поликлиники мощностью 200 и 350 посещений в смену.

Необходимость в строительстве столь мощных медицинских заведений обусловлена большой загруженностью имеющихся поликлиник. Фактическая нагрузка сейчас часто вдвое превышает плановую, а помещения не удовлетворяют потребностям медиков и пациентов: узкие и тесные коридоры, отсутствие колясочных помещений, недостаточность площадей для внедрения новых подходов к лечению. Поликлиники в основном расположены в приспособленных помещениях — на первых этажах жилых зданий. Новые объекты обеспечат прикамцам шаговую доступность медицинской помощи, сделав ее получение максимально комфортным.

Адресная инвестиционная программа города Перми предусматривает строительство в столице Прикамья пяти детских поликлиник, первая из которых — в Кировском районе — заработает уже в 2018 году. В смену новые детские поликлиники Перми смогут в сумме принять 1,6 тысяч пациентов, на учете в них будут состоять 120 тысяч детей.

Поликлиника в Кировском районе Перми станет первым завершенным объектом этой программы. Сейчас пациенты района получают медицинскую помощь в нескольких разрозненных помещениях (что неудобно ни врачам, ни пациентам) — это поликлиника на первом этаже жилого здания постройки 1974 года, диагностическое отделение во флигеле 1956 года постройки через дорогу и отделение лучевой терапии, расположенное в здании 1962 года в том же квартале.

После строительства поликлиники в распоряжении медиков и пациентов окажется единое здание, куда переедут все основные службы. Здание подразумевает три надземных и один подвальный этаж, общей площадью 5 172,4 кв.м, всего новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Там разместятся отделения неотложной медицинской помощи, лучевой диагностики, хирургия, педиатрия, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинеты УЗИ, заборный пункт анализов, дневной стационар по профилям оториноларингология, педиатрия, кабинеты специалистов, административно-служебные помещения, колясочная и гардероб. Отделение инфекционных заболеваний будет оборудовано отдельным входом.

Это типовой проект поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену.

Такие же детские поликлиники появятся в 2019 году в Свердловском, Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми.

В Орджоникидзевском районе будет реализован другой проект. Сейчас маленьких пациентов принимают поликлиники, площадь которых сопоставима с площадью жилой квартиры — 83 и 50 кв.м. К этим двум поликлиникам прикреплены почти 11 тысяч детей, а с учетом прогнозов по вводу жилья в районе обслуживания, ожидается, что к 2020 году их станет уже 12 тысяч.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на медицинскую помощь, в 2019 году по адресу улица Социалистическая, 20 начнет принимать пациентов поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену. Она также предусматривает использование трех надземных этажей и одного подвального, общей площадью 2 579,9 кв.м. Тут разместятся кабинеты рентгендиагностики, врача неотложной помощи, консультативного приема, врача-инфекциониста, помещения заборного пункта, педиатрическое отделение, лечебно-диагностическое подразделение, помещения стерилизационной, кабинеты ультразвуковой диагностики и эндоскопии, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар педиатрии, кабинеты врачей, административные и служебные помещения.

Аналогичный проект будет реализован в Соликамске — он завершен досрочно и поликлиника сможет принимать пациентов уже этой осенью, — и Кудымкаре, где сдача запланирована на конец 2019 года.

Еще один масштабный и долгожданный для жителей центра Перми проект — поликлиника в Ленинском районе Перми, рассчитанная на 400 посещений в смену. Она будет введена в строй в 2020 году.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев рассказал об этом проекте в своем Instagram: "Это, наверное, самый ожидаемый объект здравоохранения, который нам предстоит построить в ближайшие годы. Тема горячая — Ленинский район большой и требует постоянной амбулаторной помощи (в районе живет очень много пенсионеров), а сейчас фактически у района нет одной большой центральной поликлиники", — отметил министр.