Украина и Европа призвали освободить Сенцова

В МИД Украины призвали Россию освободить осужденного за подготовку терактов украинца Олега Сенцова и других украинских заключенных. Об этом написала в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца. По ее словам, "на счету каждая минута".

А Европейская киноакадемия призвала объявить 14 августа "днем Сенцова". Соответствующий призыв опубликован на сайте организации.

Накануне более ста европейских деятелей культуры подписали обращение в поддержку Сенцова, которое обнародовано во французской газете Le Monde. Они назвали планирование и подготовку терактов в Крыму "свободой выражения взглядов".

Напомним, в конце 2016 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Сенцов осужден не за творчество, а за террористическую деятельность.