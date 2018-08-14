В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении главы города и его заместителя

В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Геннадия Борисова и главы города Евгения Арапова.

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Чиновников подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Указанный эпизод преступной деятельности подозреваемых выявлен следователями регионального СК России в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя главы города Оренбурга.

Следствие считает, что 19 мая Борисов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с главой города Оренбурга Араповым лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 600 тыс. рублей, что является крупным размером, за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. При этом из полученных в качестве взятки денежных средств 400 тыс. рублей причиталось Арапову.