Число жертв обрушения моста в итальянском городе Генуя увеличилось до 35 человек. Об этом информируют местные СМИ.

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Отмечается, что в списке жертв трагедии есть и ребенок. Еще 14 человек получили травмы разной степени тяжести. 10 числятся пропавшими без вести. В эти минуты спасательная операция в регионе продолжается.

Напомним, сегодня стало известно об обрушении моста в городе Генуя на севере Италии. Переправа протяженностью 1,2 км и высотой около 100 метров обрушилась во время непогоды - в регионе шел сильный дождь и ветер. По словам очевидцев, перед обрушением в конструкцию ударила молния.

Мост был построен в 60-е годы прошлого столетия. Отмечается, что последнее время там часто велись ремонтные работы.