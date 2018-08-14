Депутат Тюменской областной думы признан банкротом

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева. Иск о банкротстве подал банк "ФК Открытие", передает корреспондент Накануне.RU.

Суд попросил включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 78,6 млн руб. Одновременно банком заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер, в котором попросил запретить депутату и членам его семьи распоряжаться имуществом.

Как сообщало агентство, речь идет о долге подконтрольного Танкееву "Строительно-промышленного комбината".