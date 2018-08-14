Мэр Оренбурга задержан по подозрению в получении взятки

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Трамп – всё ещё одиночка или уже буревестник смены элит? Нынешняя американская администрация готова поссориться буквально со всем миром во имя предвыборного лозунга "Америка превыше всего" (который прежде всего имеет экономическое измерение). И реализуется этот лозунг вопреки мнению о том, что Трамп в американских элитах "один в поле воин". 
14.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
спорт ;
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Новости
14.08.2018 18:56 Мск (20:56 Екб)
политика | Приволжский ФО
Мэр Оренбурга задержан по подозрению в получении взятки
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки. В его служебном кабинете найдено 4,2 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следователей, Арапов вместе со своим замом Геннадием Борисовым, уже арестованным за взятки, получил от гендиректора компании 600 тыс. руб., говорится в сообщении Следственного комитета РФ в мессенджере "Там Там". За эту сумму чиновники обещали помощь в строительстве и продаже недвижимости в Оренбурге. 400 тыс. руб. предназначались Арапову, оставшееся - его заместителю.

Евгений Арапов задержан в качестве подозреваемого. При обыске в его кабинете изъято 4,2 млн руб., происхождение денег устанавливается.

Следствие намерено предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать о его аресте

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14.08.2018 18:56 Мск | Оренбург | информационная служба Накануне.RU
20:56 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.08.2018 11:23 Мск
Глава Оренбурга дал поручение после задержания своего заместителя

Ранее 09.08.2018 09:04 Мск
Заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов задержан силовиками








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Мэр Оренбурга задержан по подозрению в получении взятки
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