Мэр Оренбурга задержан по подозрению в получении взятки

Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки. В его служебном кабинете найдено 4,2 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следователей, Арапов вместе со своим замом Геннадием Борисовым, уже арестованным за взятки, получил от гендиректора компании 600 тыс. руб., говорится в сообщении Следственного комитета РФ в мессенджере "Там Там". За эту сумму чиновники обещали помощь в строительстве и продаже недвижимости в Оренбурге. 400 тыс. руб. предназначались Арапову, оставшееся - его заместителю.

Евгений Арапов задержан в качестве подозреваемого. При обыске в его кабинете изъято 4,2 млн руб., происхождение денег устанавливается.

Следствие намерено предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать о его аресте