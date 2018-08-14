Кровельщик сломал позвоночник, упав с крыши школы Екатеринбурга

Ремонт кровли школы №170 Екатеринбурга обернулся ЧП. Рабочий упал с крыши и сломал позвоночник.
Ремонтом занималась подрядная организация "Восход", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ведомство проводит проверку.
"Характер полученных работником травм, а также степень тяжести вреда его здоровью в настоящий момент устанавливаются", - отметили в прокуратуре.
В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства об охране труда и обеспечение безопасности работ.