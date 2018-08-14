Лукашенко обвинил Правительство в пофигизме и начал разгонять министров

Президент Белоруссии готовится сменить состав правительства страны. На заседании кабмина он поручил подготовить ему предложения по замене руководства правительства.

По словам Лукашенко, министры не исполняют его поручений из-за "пофигистического отношения".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован", - приводит его слова агентство "Белта".

Также на заседании глава Белоруссии поручил отправить в отставку двух министров: Виталия Вовка (министр промышленности) и Анатолия Черного (министр архитектуры и строительства). Ранее Лукашенко заявлял, что Вовк может быть сослан на на Оршанский инструментальный завод.

"У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю", - сказал Лукашенко во время визита на предприятие.