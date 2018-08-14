Гособвинение просит для бывшего челябинского вице-губернатора Сандакова 10 лет колонии и штраф в 14 млн рублей

Гособвинение просит приговорить бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова к 10 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 14 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Советского районного суда.

Государственный обвинить просит признать экс-чиновника виновным в получении взятки, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

"Пока не хочу и не буду комментировать аргументацию прокурора, мы представим доказательства моей невиновности в четверг-пятницу. Скажу лишь два слова про обвинение: неправда и домыслы", - написал Сандаков на своей странице в facebook.

Добавим, что 16 августа в прениях начнет выступать сторона защиты.

Напомним, судебный процесс по уголовному делу бывшего вице-губернатора стартовал в октябре 2016 года в Советском районном суде Челябинска. По версии следствия, Сандаков получил 1,5 млн руб. от бывшего главы администрации Озерска Евгения Тарасова за содействие в назначении на должность сити-менеджера. Также следствие считает, что Сандаков, используя служебное положение, получил услуги имущественного характера в виде круглосуточной вооруженной охраны на сумму более 1,9 млн рублей от Калугина, возглавляющего ЧОП "Питон", в обмен на покровительство и попустительство по службе в виде принятия и совершений решений при размещении заказов, заключении и исполнении государственных контрактов на оказание охранных услуг.