26 мэров Свердловской области отработали приемы управления для реализации президентского указа

Главы муниципалитетов Свердловской области в рамках "Школы мэров" отработали практические приемы проектного управления для реализации президентского указа. Такой тренинг проводится по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева и предполагает командную работу, обмен опытом и взаимное обучение глав, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики.

Отметим, что реализация майского указа президента России предполагает именно проектный подход на всех уровнях власти.

Как подчеркнул заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий, специалисты департамента помогают главам, в соответствии с их задачами, формировать команды и офисы, которые будут достигать стратегических целей конкретного муниципалитета.

В работе "школы мэров" приняли участие 26 глав муниципалитетов области, таких как Каменск-Уральский, Верхотурье, Кушва, Бисерть и другие. Их объединили в группы по схожим параметрам, чтобы в рамках командной работы они могли общаться "на одном языке".

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает проектный подход эффективным механизмом реализации стратегических программ, в том числе программы "Пятилетка развития".