В Челябинске начали работать новые посты наблюдения за качеством воздуха

В Челябинске начали работать передвижная лаборатория и два модернизированных стационарных поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Борис Дубровский напомнил, что новое оборудование поступило в регион в рамках выполнения стратегических Указов Президента РФ Владимира Путина.

"С федеральной поддержкой мы вступаем в принципиально новый этап масштабного технического перевооружения системы мониторинга атмосферного воздуха. Новые посты позволяют получать адекватную информацию об уровне фонового загрязнения воздуха в Челябинске. Каждый новый мобильный пост позволит точечно и оперативно замерять уровень выбросов конкретных предприятий. Это то, о чем мы говорили в рамках дискуссии на экологическом Госсовете, и практический результат наших совместных действий с федеральным центром", – подчеркнул он.

По словам вице-губернатора Сергея Сушкова, передвижная лаборатория дает возможность проведения маршрутных наблюдений как на территории жилой застройки, так и на границе санитарно-защитной зоны предприятий, а также – оперативного реагирования на сообщения об аварийных ситуациях техногенного характера, которые могут привести к загрязнению атмосферного воздуха.

Оборудование было приобретено на федеральные средства. К концу года в Челябинске будут работать 11 стационарных и пять передвижных лабораторий контроля качества атмосферного воздуха.